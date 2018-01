Temporada de Festas dá início à era do cartão de Natal 2.0

Uma busca por cartões de fim de ano traz um mundo de escolhas na internet, onde sites personalizam cumprimentos, oferecendo desde textos divertidos com elfos fazendo ginástica ou Papais Noéis se cobrindo apenas com um galho. Os sites variam do gratuito MOO.com e do Zazzle.com, que têm milhares de imagens geradas por usuários, ao fácil de usar MyCardMaker.com, voltado a clientes de meia-idade. Com sede na Grã-Bretanha, o site MOO.com contou com mais de 2,4 mil inscrições em uma competição de design de cartões desejando felizes festas. Eles disputam um prêmio de US$ 2 mil. A única regra que rege as inscrições é a de que os designs devem ser "vagamente relacionados às festas de fim de ano", disse o fundador e presidente-executivo do MOO.com, Richard Moross. "Nós queremos estar abertos às pessoas com diferentes interpretações dos feriados", afirmou ele. "É uma alternativa muito distinta para a grande indústria (dos cartões)." Os usuários do MOO.com podem escolher entre milhares de inscritos para a competição ou imagens de designers profissionais para escrever suas próprias mensagens. Um pacote com dez cartões, impressos em alta definição, custa US$ 19,99, mais cerca de US$ 5 pelo frete, e leva entre cinco e dez dias para a entrega, afirmou Moross. Para consumidores com pouco tempo ou habilidades de computação, o MyCardMaker.com leva apenas três cliques para ser feito. O site tem uma seleção de cerca de 180 cartões desenhados por ilustradores profissionais e artistas. Os usuários podem usar suas próprias fotos para cartões, mas o site não tem ferramentas para retoques. Há taxas de inscrição que vão de US$ 3,99 por um dia a US$ 29,99 por dois anos. Para apenas um cartão, o preço inicia em US$ 2,95, com descontos para pedidos maiores.