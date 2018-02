Temporais causam alagamentos em Belo Horizonte

No bairro Sagrada Família, na região leste da capital, uma pessoa ficou presa em um veículo atingido por uma árvore que derrubou a fiação elétrica - e também teve que ser resgatada pelos bombeiros. Em Belo Horizonte, o temporal ainda causou vários pontos de alagamento como na avenida Tereza Cristina, onde o ribeirão Arrudas transbordou.

Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), foram registrados pontos de alagamento em várias outras vias da cidade e alguns carros foram parcialmente encobertos pela água. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas (Cedec), há previsão de chuvas fortes até o dia 14 também na região sul do Estado, além da Zona da Mata, Campos das Vertentes e nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Rio Doce.