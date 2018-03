Temporais devem atingir 12 Estados até amanhã A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesas Civis de 12 Estados brasileiros quanto à possível ocorrência de chuvas fortes entre hoje e amanhã. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir os Estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Amapá, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Acre. Em alguns momentos, as chuvas poderão ser acompanhadas por raios e ventos de até 50 quilômetros por hora.