Temporal causa alagamentos e prejudica trânsito em SP A forte chuva que caiu nesta quinta-feira provocou na capital paulista e Grande SP transbordamento de rios e córregos, paralisação de trens, alagamentos de ruas e rodovias. No Ipiranga, região sudeste da cidade, uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficou ilhada entre duas estações com centenas pessoas a bordo. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura colocou toda a cidade em estado de atenção. Foram registrados 62 pontos de alagamento, muitos permaneciam intransitáveis ainda nesta madrugada. A chuva que caiu no final da tarde e início da noite desta quinta-feira atingiu principalmente as regiões sul, sudeste e leste da capital, além dos municípios do Grande ABC. Na zona Leste, o córrego Aricanduva transbordou e invadiu as pistas, paralisando o trânsito na região. O mesmo problema ocorreu na avenida Tancredo Neves, no Ipiranga, onde o Córrego Moinho Velho também transbordou. Na mesma região, a avenida Professor Abraão de Moraes foi tomada pelas águas do Córrego Ipiranga. Na Rodovia Anchieta, o alagamento foi causado pelo Ribeirão dos Couros, que passa sob as pistas no quilômetro 13.