Temporal causa destruição no interior de SP

Parte do teto da prefeitura desabou e o prédio ficou alagado. Uma escola que nem chegou a ser inaugurada foi destelhada. Os móveis e equipamentos recém-instalados ou que ainda estavam em caixas foram danificados pela chuva. A cobertura metálica da quadra de esportes foi levada pelo vendaval. Quedas de árvores centenárias deixaram a cidade sem energia e telefone até a tarde. O prefeito Adaílton Menossi (PTB), que também teve a casa alagada, vai decretar o estado de emergência nesta quinta-feira, 03. "Ele só não decretou ainda porque os computadores da prefeitura foram arruinados pela chuva", disse a secretária Lucimar Ferreti.

Em Regente Feijó, na mesma região, o temporal acompanhado de granizo derrubou árvores e causou o destelhamento de dezenas de casas e queda de muros. De acordo com a secretária de gabinete da prefeitura, Solange Malacrida Brocca, 300 famílias foram atingidas em quatro conjuntos habitacionais - as famílias que ficaram desalojadas se abrigaram em casas de parentes. A cidade ficou sem energia elétrica até por volta do meio-dia e houve interrupção no abastecimento de água. O prefeito Marco Antonio Pereira da Rocha (PSDB) assinou decreto de estado de emergência que será publicado nesta Quinta-feira.

No centro-oeste do Estado, o vento forte abalou a estrutura do terminal rodoviário de Macatuba e o prédio foi interditado pela Defesa Civil. As vigas principais ficaram retorcidas com a força do vento. O acesso da cidade à rodovia Osni Matheus ficou debaixo d''água. À tarde, equipes trabalhavam na remoção da lama. Em Agudos, pelo menos dez casas e um centro atacadista ficaram destelhados. A tempestade durou vinte minutos e derrubou várias árvores, atingindo a fiação elétrica. Os bairros Santa Angelina e Jardim Cruzeiro do Sul ficaram sem energia. Um eucalipto caiu sobre uma oficina mecânica, destruindo o prédio.

O temporal causou o transbordamento de córregos e deixou prejuízos em Tupã, no oeste paulista. Duas fábricas da incubadora de empresas tiveram a estrutura danificada. Um posto de saúde, uma escola e o centro de atendimento ao idoso sofreram estragos. Um raio derrubou uma árvore e duas casas foram destruídas - numa delas o portão caiu sobre um carro, mas não houve feridos.

O Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais (Inape) de Araçatuba registrou a formação de um princípio de tornado na região, com mais de 100 km/h. De acordo com o pesquisador João Nery, o fenômeno não era registrado havia oito anos. A base do vendaval passou ao lado de Presidente Prudente e seguiu em direção a Regente Feijó e Anhumas, causando tempestade com raios e granizo.

Taquarituba

No último dia 23, um tornado atingiu Taquarituba, no sudoeste paulista, deixando duas pessoas mortas, 64 feridos e 250 enfermos em razão do fenômeno, além de 510 casas danificadas, 300 pessoas desalojadas, 38 empresas destruídas, cinco instalações públicas danificadas, além de estragos em vias urbanas e no sistema de iluminação pública. O prejuízo foi estimado em R$ 200 milhões.