Temporal coloca o Rio em estágio de atenção Um temporal colocou a cidade do Rio de Janeiro em estágio de atenção na noite desta quinta-feira, 5. Ventos e grande volume de chuvas estão sendo registrados na cidade desde as 20h. O estágio de atenção foi declarado pela prefeitura às 20h03. O Aeroporto Santos Dumont está fechado para pousos e decolagens. Já o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) funciona com auxílio de instrumentos. Foram registrados ventos de 97,9 km/h na estação de medição de Marambaia e de 83km/h no Aeroporto de Santa Cruz, ambos na zona oeste da capital fluminense.