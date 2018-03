Temporal deixa 300 desalojados em Ribeirão Preto-SP

Cerca de 300 pessoas ficaram desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - após um temporal que castigou a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, na madrugada deste sábado, 23. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, os desalojados, que já voltaram às suas casas, são moradores do bairro Vila Virgínia, perto do centro da cidade, onde o Córrego Ribeirão Preto transbordou, arrastando os balaústres de proteção por cerca de 200 metros. Depois da chuva, que durou cerca de duas horas e meia, sobrou muito trabalho para a população e para o governo municipal, que passaram a manhã na limpeza das casas e das ruas. A Defesa Civil disponibilizou colchões, cobertores, cestas básicas, roupas e materiais de limpeza para as famílias atingidas pela enchente.