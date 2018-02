Temporal deixa Lajedinho,BA, em estado de calamidade O prefeito de Lajedinho, Antonio Mário Lima Silva, pretende decretar estado de calamidade pública nesta segunda-feira, 09. Na noite de ontem, a cidade do interior da Bahia foi atingida por um forte temporal que deixou pelo menos oito mortos, dez desaparecidos e cerca de 150 desabrigados, segundo a Defesa Civil do Estado. "Os estragos foram muito grandes, cerca de 70% da cidade está destruída", contou o prefeito do município de cerca de 4 mil habitantes.