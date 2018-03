Temporal deixa mais de 180 mil pessoas sem luz no RS Cerca de 185 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no início desta manhã, após a passagem de um temporal e uma forte ventania durante a madrugada, no Rio Grande do Sul. Os problemas persistiram durante a manhã, já que muitas árvores e galhos atingiram várias redes de transmissão das operadoras que atendem o Estado, como a AES Sul e Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE), interrompendo o fornecimento de energia. Os clientes atendidos pela empresa AES Sul prejudicados com o temporal chegaram 61 mil unidades, o que corresponde a 183 mil pessoas. Segundo a empresa, 47 mil clientes ainda eram afetados pela falta de energia até o fim da manhã. As cidades mais afetadas são Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Portão, Santa Maria, São Leopoldo, Sapiranga, Campo Bom, São Francisco de Assis e Canoas. A empresa, segundo a assessoria, trabalha com 148 equipes para consertar os estragos causados pelo vento e pela chuva, visando normalizar o fornecimento. Já na área de concessão da CEEE, segundo a assessoria da empresa, eram cerca de 1.500 os clientes prejudicados, principalmente na região de Butiá, Charqueadas, Eldorado do Sul e nos bairros da zona sul de Porto Alegre. Segundo a CEEE, a previsão é de que a luz seja restabelecida ainda hoje. Com o temporal, houve um aumento de ocorrências de serviços. Segundo a empresa, os pedidos de solicitação para reparos registrados entre ontem e hoje passaram de 80 para cerca de 200.