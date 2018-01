Temporal faz transbordar Rio Maracanã, alaga estádio e arredores

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a cidade entrou em Estágio de Atenção desde às 17h23, devido à "atuação de áreas de instabilidades, associadas à passagem de uma frente fria no oceano, que atuam sobre parte da cidade ocasionando chuva moderada em alguns pontos". A prefeitura alertou, também, para a possibilidade de pancadas de chuvas fortes.

O temporal causou a interrupção do jogo em função do alagamento do gramado. As ruas no entorno do estádio ficaram totalmente alagadas, dado o transbordamento do rio próximo à Avenida Maracanã. Um ônibus ficou parado na avenida, com água na altura das portas. Também as ruas Aristides Lobo e Haddock Lobo ficaram alagadas, com interdição do trânsito.

Em 15 minutos, a região da Tijuca registrou 21,8 mm de chuvas, de acordo com o Alerta Rio, sistema de monitoramento das chuvas. Os efeitos da chuva também foram registrados nos bairros do Grajaú, Irajá, Santa Teresa e Alto da Boa Vista, com volumes de chuva acima da média. Na Praia de Botafogo e em Copacabana, também foram registrados alagamentos.