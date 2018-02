Temporal mata pelo menos oito no interior da Bahia

Um temporal na noite deste sábado, 07, deixou pelo menos oito pessoas mortas no município de Lajedinho, região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Segundo a Defesa Civil do Estado, a enxurrada destruiu casas e arrastou carros principalmente na região central da cidade, que tem quatro mil habitantes. Cerca de 100 desabrigados foram encaminhados para uma escola municipal. Há ainda entre 10 e 15 desaparecidos.

Os números são preliminares, já que uma equipe de oito pessoas da Defesa Civil chegou há pouco ao município, que fica a 350 quilômetros de Salvador. O superintendente do órgão, Salvador Brito, informou que os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas que mais de 70 imóveis foram destruídos. A situação, segundo ele, atende todos os requisitos para que seja decretado estado de emergência no município.

Segundo Brito, o socorro às vítimas está sendo feito por equipes do município e de cidades vizinhas. "A chuva foi muito forte em uma cidade que inclusive vinha enfrentando uma estiagem. Como não foi tão tarde, algumas pessoas tiveram tempo de sair de casa. De madrugada poderia ter sido pior", contou o superintendente da Defesa Civil do Estado. "Os corpos que estavam sob os escombros já foram encontrados, mas há a possibilidade de a enxurrada ter arrastado mais vítimas", completou.