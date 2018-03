Temporal provoca alagamentos em Uberaba

Um temporal que durou cerca de 40 minutos provocou diversos pontos de alagamento e fez a água jorrar pelos bueiros no meio das ruas de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Uma das principais avenidas do município ficou parecendo um rio, com a água chegando a um metro de altura em determinados trechos. Segundo as primeiras informações, não há, por enquanto, registro de vítimas por causa da enxurrada. As chuvas vêm castigando as cidades mineiras desde o ano passado. De acordo com balanço da Defesa Civil Estadual, 11 pessoas já morreram e 35 ficaram feridas em ocorrências relacionadas à chuva desde o dia 1º. de outubro de 2007, início do período chuvoso em Minas Gerais. Outras 1.696 pessoas ficaram desabrigadas (sem lugar para ir) e 3.156 desalojadas (puderam se hospedar em casas de conhecidos). No mesmo período, 73 municípios mineiros tiveram problemas com os temporais. Deste total, 22 declararam estado de emergência.