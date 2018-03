Temporal provoca desabamentos e deixa um ferido na BA

O forte temporal que atingiu a cidade de Salvador, na Bahia, na noite de quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira, 29, causou muitos estragos e deixou um ferido, segundo informações da Defesa Civil do município. Entre a zero hora até as 9 horas, a Defesa Civil registrou 129 ocorrências, entre elas cinco desabamentos de residências. Os mais graves ocorreram em Brotas, deixando uma pessoa ferida, e outra no bairro de Barbalho. A chuva, que começou por volta das 21 horas, só acabou depois das 3 horas. Segundo a Defesa Civil, o volume de água chegou a 134 mm, ultrapassando a marca esperada para o mês inteiro, que era de 122.1 mm. Entre as ocorrências, foram registrados cinco árvores caídas e 35 alagamentos, que atrapalharam o trânsito na cidade.