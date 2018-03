Temporal provoca dez pontos de alagamento em SP O temporal que atingia parte da capital paulista na tarde de hoje já provocou pelo menos dez pontos de alagamento na cidade. Porém, até as 16h45, todos eles estavam transitáveis. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, as zonas leste, sul, sudeste e a região da Marginal do rio Pinheiros estão em estado de atenção, por conta do risco de alagamentos. No mesmo horário, a chuva era mais forte na zona leste da cidade, nos bairros Mooca, Vila Prudente e parte de Aricanduva. Já na Grande São Paulo, o temporal atingia principalmente os municípios de Ribeirão Pires, Mauá e parte de Suzano. Contudo, até este horário, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ainda não registravam ocorrências referentes à chuva.