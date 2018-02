Temporão confirma mais 2 casos de gripe suína no País O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou na noite de hoje mais dois casos de pessoas infectadas pelo vírus influenza A H1N1, que ficou conhecido como gripe suína. No total, já são seis casos confirmados da doença no País. Os dois novos casos foram registrados no Rio de Janeiro e em Florianópolis. Um deles é um amigo do paciente que está internado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. É o primeiro caso de transmissão do vírus no País, mas, segundo o ministro, é "uma transmissão limitada", sem contágio para terceiros.