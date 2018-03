Temporão diz que saúde indígena é desafio este ano Um dos principais desafios da área da saúde em 2008 será a melhoria da qualidade da saúde indígena no País, declarou hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, durante uma reunião na sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Segundo a assessoria da Funasa, Temporão afirmou: "É preciso transformar planejamentos em fatos reais." De acordo com ele, as dificuldades de saúde entre os índios aumentam a cada ano e o fato de muitas populações viverem em locais de difícil acesso é bastante agravante. Temporão destacou ainda que, no fim de 2007, a Portaria 2.656 regulamentou o repasse dos recursos financeiros destinados à saúde indígena, levando em consideração a relação direta entre o número de pessoas a serem atendidas e as verbas alocadas. "Além disso, a portaria fortaleceu mais as estruturas locais", completou.