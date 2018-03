Temporão: País tem dois casos suspeitos de gripe suína O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou hoje, em entrevista coletiva, que há no Brasil dois pacientes suspeitos de terem contraído a gripe suína, um de Minas Gerais e outro de São Paulo. De acordo com ele, ambos já estão sendo tratados com o medicamento indicado para a doença. Os casos são considerados suspeitos porque a equipe médica que os avaliou confirmou mais de um sintoma da enfermidade e ambos vieram recentemente do México, local onde há mortes confirmadas causadas pela epidemia.