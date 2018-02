Temporão: período pós-chuva pode ser mais perigoso

"Tem-se que limpar, recuperar todos esses sistemas (de abastecimento) e, enquanto isso, oferecer água tratada ou hipoclorito para a população colocar na água e consumi-la de forma adequada", afirmou, no Palácio do Campo das Princesas, depois de assinar um pacto de redução da mortalidade infantil em 5% ao ano com 26 municípios pernambucanos. "Tudo que pode ser feito do ponto de vista técnico, de acompanhamento, monitoramento e apoio aos Estados está sendo feito".

Ele adiantou que até o momento não foram detectados "surtos importantes" nos Estados atingidos pelas fortes chuvas. O Ministério não tem informação sobre o eventual número de pessoas atingidas pelas chuvas que estejam doentes. Este levantamento, de acordo com o ministro, depende das vigilâncias sanitárias de cada Estado, que devem acompanhar e registrar as doenças, com a informação se elas são decorrentes das chuvas.

Segundo Temporão, das doenças que normalmente surgem depois das chuvas e inundações a mais grave é a leptospirose, que não tem medicamento específico, o tratamento é sintomático e em muitos casos há necessidade de internamento. "A pessoa pode sofrer hemorragias e a taxa de letalidade é alta, é a doença que mais assusta", observou, ao destacar que os que correm mais risco são os que não podem se proteger e andam descalços em áreas alagadas.

"As outras doenças são manejáveis do ponto de vista do tratamento e do atendimento". De acordo com o ministro, tudo o que se pode fazer objetivamente, neste momento, está sendo providenciado: "garantir que as pessoas bebam água potável e o envio de medicamentos, soros, vacinas e material de curativo".