'Tenho uma queda por manga' Quando veio a São Paulo no ano passado, com seu séquito, outros 13 estrelados cozinheiros espanhóis, o catalão Ferran Adrià foi convidado pelo Paladar para um banquete atípico: só frutas brasileiras. Saiu satisfeito, dizendo que "se um dia encontrasse uma maneira de cultivá-las, seria uma revolução". Que o homem que abriu as cortinas para a cozinha chamada de criativa se empolgaria com uma fruta desconhecida, você poderia até prever. Mas, e que ele tivesse uma queda por uma fruta absolutamente comum (para nós) como a manga? "Tenho, sim, una debilidad especial pela manga", confessou o chef do triestrelado elBulli, por e-mail, confirmando o boato que se espalhou. Por que a manga? "É muito versátil, com ela elaboramos uma infinidade de receitas e técnicas, por causa de sua textura e seu gosto. Combina com pratos doces e salgados, tanto com carne como com mariscos, peixes...", justifica. E para não deixar mesmo nenhuma dúvida, Ferran enviou uma lista com 11 pratos do El Bulli que levam manga. O melhor amigo da fruta parece ser o foie gras, que a acompanha em três receitas (veja a versão de Erick Jacquin aqui). Mas tem manga de tudo quanto é jeito. Com coelho na sopa salmorejo, no tagliatelle com sardinhas, misturada ao queijo e mel e até num ravióli esferificado.