TÊNIS-Sharapova elimina Radwanska e vai à final de Madri

Sharapova, ex-número um do mundo, atual nona no ranking e vivendo um ano ruim para seus altos padrões, mostrou lampejos de sua melhor forma no saibro madrilenho nesta semana, já de olho em Roland Garros, que começa no final do mês em Paris.

A polonesa Radwanska, número três do mundo, penou com os poderosos golpes de fundo de quadra da russa, que perdeu a final de 2013 para Serena Williams e agora se aproxima do 31º título de sua carreira.

Depois de vencer o primeiro set com tranquilidade e abrir uma vantagem de 3-0 no segundo, Sharapova teve que lidar com a reação de uma Radwanska aguerrida, mas se impôs e marcou encontro com Halep, a quarta cabeça de chave.

A romena de 22 anos se recuperou de um set perdido e eliminou a quinta cabeça de chave tcheca Petra Kvitova em 6-7(4), 6-3 e 6-2.

As chances de Sharapova se sair melhor que no ano passado melhoraram quando Serena, campeã na capital espanhola nos dois últimos anos, desistiu do torneio na sexta por conta de uma lesão na coxa.

Ao chegar à final, Halep, que busca seu oitavo título, já alcançou seu melhor resultado em um evento de elite da WTA.

Campeã juvenil do Aberto da França de 2008, ela também parece estar em seu melhor momento no saibro na véspera do Grand Slam parisiense.

"Estou muito empolgada por disputar minha maior final amanhã, espero que minhas emoções tenham sossegado para poder jogar", disse Halep em uma coletiva de imprensa.

"Foi uma partida muito difícil, não conseguia acreditar que virei o jogo."

"Amanhã espero outra partida muito difícil. Maria é uma campeã e sabe como lidar com finais."

(Por Iain Rogers)