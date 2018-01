Tensão é a principal queixa sobre o Enem em Porto Alegre O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na capital gaúcha transcorreu dentro da normalidade, com alguns problemas no trânsito e chuva neste sábado, 26. Mas dentro dos locais de prova tudo correu bem. Para os candidatos, em comparação com as outras edições, a prova deste ano estava mais clara, mas exigiu o mesmo esforço de sempre.