Tentativa de assalto termina com duas mortes em SP A violência continua a assustar quem mora ou trabalha no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Uma tentativa de assalto terminou hoje com as mortes do vigia José Aílson Xavier dos Santos, de 31 anos, e do assaltante Pedro Carlos de Souza, de 26, no cruzamento da Avenida Giovanni Gronchi com a Rua Francisco Tomás de Carvalho. Até as 20 horas, a polícia ainda procurava o comparsa de Souza.