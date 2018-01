Tentativa de incêndio na sede de campanha de Le Pen causa danos

PARIS - Uma tentativa de incêndio no edifício onde fica a sede de campanha da candidata à Presidência da França Marine Le Pen em Paris, na noite de quarta-feira,12, provocou pequenos danos, segundo uma fonte da polícia, e a candidata de extrema-direita acusou grupos de esquerda pelo ataque.

A fonte da polícia disse que o andar térreo do prédio, localizado no centro de Paris, foi atingido e que pichações mencionando a Frente Nacional, partido de Len Pen, foram encontradas nas proximidades. A fonte informou que os danos - em uma porta e tapete, segundo a agência AFP- foram provavelmente o resultado de um ato criminal e não de um acidente.

A sede do partido fica em andares superiores do prédio. O ministro do Interior, Matthias Fekl, condenou o ataque. "Esses são atos inaceitáveis, o debate democrático tem que acontecer nas urnas", disse Fekl à rádio RTL, sem dar nenhum detalhe sobre o ataque. "Nós estivemos em contato com a equipe da candidata ontem à noite e vamos avaliar com eles se será necessário fortalecer os procedimentos de segurança", acrescentou. Le Pen disse ao canal de televisão France 2 acreditar que um grupo de esquerda seria responsável pelo ataque, mas não deu nenhum detalhe e não disse porque acreditava que um grupo desse tipo seria responsável. "Eu suponho que isso tenha sido causado por um pequeno grupo de esquerda", disse a candidata. "Esses grupos agem com total impunidade", acrescentou, dizendo que o governo dissolvemos. A AFP disse que um grupo denominado "Combate à xenofobia" entrou em contato com eles para reivindicar responsabilidade pela tentativa de incêndio. / Reuters