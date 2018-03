Tentativa de roubo a banco deixa 3 feridos na Grande SP

Três pessoas foram baleadas na tarde de hoje em uma tentativa de roubo a uma agência do Bradesco no centro de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira, 11. Segundo a Polícia Militar (PM), um cliente do banco, um vigia e um dos criminosos foram feridos e os estados de saúde das vítimas não é grave. Além do homem alvejado, a PM prendeu quatro suspeitos de participação no crime. Segundo a PM, o vigia do banco reagiu quando a quadrilha invadiu a agência e anunciou o roubo. Os acusados tentaram fugir, mas acabaram sendo detidos nas imediações da agência. Com eles, a polícia diz ter apreendido três revólveres calibre 38 e uma pistola 380. O caso deve ser registrado no distrito policial do município.