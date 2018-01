Tentativas de invasão a site de Kassab chegam a 50 por dia

A disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo passou das ruas para o mundo virtual. Hackers tentaram invadir e tirar do ar o site do prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab. Os ataques, até agora sem sucesso, se intensificaram nesta semana - na reta final das eleições -, chegando a 50 tentativas em um só dia, informou o coordenador de campanha online do democrata, Moriael Paiva, em entrevista à Agência Estado. "Esse é um problema comum em campanhas, mas desta vez veio muito forte." A campanha de Kassab evitou apontar suspeitos pelas investidas e limitou-se a publicar uma nota no blog do candidato chamando as tentativas de "baixaria". "Às vezes (o responsável pelos ataques) é uma pessoa que concorda com a causa do adversário ou simplesmente discorda de tudo", justifica Paiva. Ele estima que as tentativas aumentaram 300%, do 1º para o 2º turno das eleições, mas evita citar números exatos para não 'desafiar' os hackers. Os ataques partiram de São Paulo, Brasília e Recife. Paiva explica que uma equipe de cerca de 30 pessoas monitora a internet para impedir investidas como essas. Além do site, houve tentativas de espalhar e-mails com boatos sobre Kassab. "Chegamos a ver na internet gente encomendando a derrubada do nosso site", conta Paiva. Como as tentativas foram frustradas, a campanha do democrata não deve ir à Justiça.