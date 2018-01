Teori nega pedido de defesa para soltar Palocci

BRASÍLIA - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki negou, na noite desta terça-feira, 11, o pedido apresentado pela defesa do ex-ministro da Casa Civil Antonio Palocci, que queria a soltura imediata do petista. Em seu despacho, da última segunda-feira (10), Teori mandou arquivar a reclamação apresentada pelos advogados de Palocci.

Palocci já havia entrado com um pedido de habeas corpus com o mesmo objetivo, que foi negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer. Os advogados do petista afirmam que não há fundamentos para embasar a prisão e que a medida teria ocorrido durante o período eleitoral.

No mês passado, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão preventiva de Palocci, atendendo a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria da República, que suspeitam que o ex-ministro destruiu provas. Palocci é acusado de ter recebido em propina da empreiteira Odebrecht R$ 128 milhões - parte desse valor teria sido destinado ao PT e usado para cobrir as despesas da campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010.

Na reclamação apresentada ao STF, os advogados contestavam a tese de que Palocci teria tentado esconder provas para obstruir a Justiça.