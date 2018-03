Terceira chacina na Grande São Paulo Dois homens e uma mulher foram assassinados, na noite de ontem, 6, no município de Arujá, na Grande São Paulo. A terceira chacina do ano aconteceu na Rua 47 no Parque Rodrigo Barreto, por volta das 21h30. Moradores na região telefonaram para a polícia informando que ouviram vários estampidos. Ao chegarem no local, policiais militares encontraram as três vítimas feridas, ainda com sinais vitais. Os feridos morreram ao serem socorridos na Unidade de Pronto Atendimento de Arujá. Um dos mortos é o motoboy Carlos Eduardo Vieira, de 27 anos, que residia na Rua 23, no mesmo bairro. Ele estava caído a poucos metros de sua motocicleta Honda 125, que não foi levada pelos criminosos, o que afasta a suspeita de tentativa de assalto. A outra vítima é o eletricista Ronaldo Rodrigues da Silva, de 23 anos, e a terceira não foi identificada. Trata-se de uma mulher morena, de 1m60 de altura, robusta e com um piercing no umbigo. O inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Arujá. Junto aos corpos, além de dois projéteis de arma de fogo, foi encontrado também um flaconete plástico contendo uma substância branca que, provavelmente, seja cocaína. Por isso, as investigações devem seguir no rumo de desinteligência entre traficantes e consumidores de drogas, provavelmente por dívida. Ou até mesmo no de disputa por ponto de venda de entorpecentes.