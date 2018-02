Terceirizados da DER-RJ são vistos saqueado caminhão Funcionários terceirizados do Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) são acusados de terem participado do saque a um caminhão que transportava latas de extrato de tomates e tombou na Via Dutra, próximo a Belford Roxo, na Baixada FLuminense. A cena foi flagrada pelas câmeras do helicóptero da "TV Globo" que fazia o acompanhamento do trânsito na cidade. A carreta bateu na traseira de outro carro e tombou no início da madrugada de hoje.