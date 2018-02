Terceirizados do apoio à Imigração de Cumbica param Os funcionários que dão apoio no setor de controle de Imigração do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na grande São Paulo, entraram em greve na noite de ontem, segundo confirmou a Polícia Federal. Os cerca de 90 funcionários de uma empresa terceirizada que trabalham nos dois terminais do aeroporto diariamente, resolveram cruzar os braços na noite de ontem, com a alegação de que a Polícia federal não estaria efetuando os pagamentos, o que é negado pela PF.