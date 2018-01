Terceirizar tecnologia movimentará US$ 760 bi até 2009 A terceirização na área de tecnologia é uma tendência que se manterá nos próximos três anos, prevê a empresa de pesquisas Gartner. Segundo um estudo recente, a receita com o chamado outsourcing em tecnologia da informação (TI) saltará para cerca de US$ 760 bilhões até 2009, apresentando uma taxa de crescimento anual de 7,3% na comparação com os valores registrados em 2004. E, segundo a empresa, a tendência é que os grandes clientes dispersem seus contratos entre vários fornecedores, em vez de concentrar tudo em um único provedor de serviços. Ainda segundo o Gartner, os grandes contratos representam 52% do total de acordos envolvendo o outsourcing em TI. Além disso, a duração média dos contratos também vai diminuir, seguindo a queda registrada entre 2003 e o ano passado: de 6,2 anos para 5,3.