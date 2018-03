Termina greve na CPTM

Pelo menos um milhão de passageiros ficaram sem transporte, de acordo com estimativas da CPTM. A empresa afirmou acreditar que até o fim da noite desta quinta-feira a situação estaria normalizada. Nesta sexta-feira, 14, todas as linhas funcionarão normalmente. A Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) começou a ser reativada às 17h40. Os funcionários que trabalham no período noturno começaram a chegar para ocupar os postos.

Na Linha 9, a circulação dos trens, no entanto, ficará restrita ao trecho entre as Estações Grajaú e Pinheiros. Nesta última, os passageiros podem fazer conexão com o metrô, pois ali há uma parada da Linha 4-amarela. Os intervalos entre cada composição serão de seis minutos, em média - maiores do que o normal, de três minutos, informou a CPTM em nota. Já as Linhas 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana) devem continuar interrompidas. Nesses trechos, ônibus contratados emergencialmente fazem, gratuitamente, percurso parecido ao das linhas.