Termina hoje o prazo para interesse por vaga na Unicamp Termina às 17 horas de hoje o prazo para a declaração eletrônica de interesse por vaga na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Segundo informou a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), os candidatos que fizeram a segunda fase e não foram eliminados por nota zero e não foram convocados para nenhuma de suas opções até a terceira chamada poderão declarar interesse em possíveis vagas nas próximas listas. A declaração deverá ser feita pelo endereço eletrônico da comissão Comvest .Quem não declarar interesse será eliminado do processo de convocação para matrícula. A quarta chamada da Unicamp será divulgada na segunda-feira; a quinta chamada, na próxima quinta-feira; a sexta chamada, no dia 11; a sétima, no dia 14; a oitava, no dia 24; a nona, no dia 27 (às 16 horas) e a última chamada no dia 27 (às 18 horas).