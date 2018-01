Termina protesto pacífico em frente à Câmara do Rio

O protesto reuniu cerca de 150 pessoas na frente da Câmara de Vereadores do Rio, no centro da cidade, a partir das 17h30. O grupo tentou ocupar a escadaria do prédio do Legislativo, mas foi impedido pela Guarda Municipal. Então os ativistas se postaram em frente à escadaria e fizeram discursos contra os guardas e a polícia. Os guardas municipais não reagiram. Havia apenas dez policiais militares, que observaram de longe o ato.

Os manifestantes reclamaram principalmente da desmontagem do acampamento que era mantido por manifestantes nas escadarias e na frente da Câmara desde 8 de agosto. Barracas e objetos dos cerca de 50 ativistas que estavam alojados foram recolhidos.