Termina sem feridos rebelião em presídio no Sergipe Após praticamente 24 horas, a rebelião de presos no Complexo Penitenciário Advogado Jacinto Filho (Compajaf), em Aracaju, terminou sem feridos e nem destruição das dependências do local. Segundo Sandra Melo, assessora jurídica da Fundação Reviver, entidade responsável por administrar o sistema prisional privado na capital juntamente com a Secretária de Estado da Justiça e da Cidadania, o motim terminou por volta de 13h30 com a liberação de todos os reféns, dentre eles, 125 familiares de detentos (mulheres, crianças e idosos) e quatro agentes penitenciários.