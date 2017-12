Termina velório de José Wilker; corpo será cremado Terminou neste domingo, por volta das 15h, o velório do ator e diretor José Wilker, morto de enfarte enquanto dormia de sexta-feira para o sábado. O corpo de Wilker foi velado no Teatro Ipanema, na zona sul do Rio, palco que marcou o início da carreira do ator. Após receber as últimas homenagens de fãs, em velório aberto ao público desde as 23h30 de sábado, o corpo de Wilker seguiu, sob aplausos, para o Memorial do Carmo, onde será cremado em cerimônia reservada à família e amigos.