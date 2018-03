Terminal 3 abrirá no dia 11 de maio, diz GRU Airport O presidente da concessionária GRU Airport, Antonio Miguel, disse que o terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo está com 98,5% das obras concluídas e que a área será aberta no dia 11 de maio com operação de três companhias aéreas - Lufthansa, Swiss e TAP. De acordo com ele, o terminal vai receber nove companhias até a Copa do Mundo, quando interromperá a transferência durante o mundial. Em julho, a mudança será retomada até o Terminal 3 ser ocupado por 24 empresas aéreas no final de agosto ou início de setembro.