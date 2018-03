Terminal 3 de Guarulhos inicia operação amanhã

O novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos começa a operar amanhã, com a chegada de um voo da Lufthansa. A obra, que levou um ano e meio para ser concluída, tem por objetivo eliminar o acúmulo de pessoas na área de check-in e despacho de bagagem. Na manhã deste sábado, a concessionária GRU Airport realizou uma visita guiada ao local.

O foco do terminal 3, onde irão operar neste primeiro momento três companhias - além da Lufthansa, TAP e Swiss receberão passageiros na nova estrutura -, será a maior oferta de serviços já na área de embarque, após o raio X. "Nos Estados Unidos você tem uma única lanchonete antes do embarque e só depois é que encontra todas as lojas. Aqui adaptamos a estrutura ao brasileiro, que vai para o aeroporto com toda a família", comparou o presidente da GRU Airport, Antonio Miguel Marques.

A distribuição das lojas se divide nas áreas antes e depois do embarque. O executivo afirmou que o terminal terá na abertura 52 lojas em funcionamento, ou 66% da área bruta locável, e até a Copa do Mundo, 78 pontos estarão operando.

A partir de outubro, a GRU Airport deve começar a reforma dos terminais de passageiros 1 e 2. A proposta é tornar a distribuição das lojas semelhante à nova estrutura, ressaltou Marques. As obras devem prosseguir por 18 meses, conforme a empresa.