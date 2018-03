Terminal Pinheiros abre sem estacionamento

Quando funcionar plenamente, a garagem será o terceiro estacionamento público subterrâneo da capital - os outros dois são o que fica ao lado do Parque Trianon, na região da Avenida Paulista, e o do complexo do Hospital das Clínicas, os dois construídos na década de 1990.

A reportagem visitou o subsolo do terminal e constatou que o estacionamento está pronto. Alguns automóveis - cerca de 30 - foram vistos parados no local na manhã desta terça-feira. De acordo com a São Paulo Obras (SPObras), empresa da Prefeitura que construiu a garagem, a decisão sobre o início da operação depende da São Paulo Transporte (SPTrans), outra estatal municipal, que é responsável pelo terminal.

Procurada, a SPTrans informou que priorizou a entrega da área destinada aos ônibus e que não tem prazo para a abertura da garagem, que tem a função de promover o uso do transporte público entre quem usa automóvel. A empresa ainda definirá qual será o modelo para a concessão do estacionamento.

"Já deveria estar aberto para estimular ainda mais o uso do transporte público", disse o engenheiro civil Rene Oliveira, de 29 anos, que parou o carro em um estacionamento da região, a custo de R$ 6 a primeira hora. A recepcionista Priscila de Souza Costa, de 21 anos, reclama da falta de cobertura no acesso entre o terminal e a estação de metrô, ao lado. "Em dia de chuva, todo mundo vai se molhar." Por enquanto, só sete linhas de ônibus operam no local. Até julho, serão 22 municipais, além de 11 intermunicipais, transportando 60 mil passageiros por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.