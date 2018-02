Terminal Santo Amaro tem conexão gratuita com internet Os cerca de 210 mil passageiros que utilizam as 53 linhas do Terminal Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, já podem contar com conexão gratuita com a internet, via Wi-Fi, em seus aparelhos portáteis. A partir de hoje, o terminal conta com conexão gratuita de internet sem fio, que funcionará em fase de testes nos próximos dois meses.