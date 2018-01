Termo ´Brasil Telecom´ em jogo nos tribunais O Poder Judiciário do Distrito Federal vai definir se a Norte Brasil Telecom deve ou não se abster de usar a expressão Brasil Telecom. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou recurso da Brasil Telecom e determinou à 20ª Vara Cível do Distrito Federal para processar e julgar a ação. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça acatou recurso da Brasil Telecom e determinou a 20ª Vara Cível do Distrito Federal para processar e julgar a ação. A questão começou a ser discutida em uma ação judicial da Brasil Telecom contra a Norte Brasil Telecom com o objetivo de compelir que a empresa não usasse a expressão como qualquer marca ou título, direta ou indiretamente, para identificar seus produtos e serviços. Essa ação foi proposta na Justiça brasiliense. A Norte Brasil Telecom pediu que fosse declarado competente para processar e julgar a ação o juízo da comarca de Belém, no Pará, onde tem sede. A princípio, o pedido foi rejeitado, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que o Código de Processo Civil é expresso em afirmar que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no domicílio do réu. Daí a iniciativa da Brasil Telecom de levar a questão à apreciação do STJ. Para tentar reverter a decisão do TJDF, afirma que, quando o dano é produzido em diversos lugares, qualquer um deles pode ser escolhido como o local do fato. A empresa entende que, como a repercussão dos danos decorrentes da indevida utilização da marca se estende a todo o território nacional, é possível propor a ação em Brasília. A questão começou a ser discutida em uma ação judicial da Brasil Telecom contra a Norte Brasil Telecom com o objetivo de impedir que a empresa não usasse a expressão como qualquer marca ou título, direta ou indiretamente, para identificar seus produtos e serviços. Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso especial no STJ, a empresa que entrou com a ação é titular de pedidos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do registro das marcas Brasil Telecom, Brazil Telecom e Brazil Telecom Internacional, devido à sucessão da empresa Telebrasília - Telecomunicações de Brasília S/A, o que daria a ela o direito de utilização exclusiva da marca.