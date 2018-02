Termpo será instável em parte do Centro-Sul do País As altas de temperatura e de umidade contribuem para deixar o tempo instável hoje em grande parte do Centro-Sul do País. Há possibilidade de chuva forte entre o norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Triângulo mineiro, oeste e centro-sul e leste de Minas Gerais, sul, oeste e serra do Rio de Janeiro.