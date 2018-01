Terra lança loja online de músicas O portal Terra anunciou nesta quinta, dia 31, o lançamento do Sonora, novo serviço musical formado em parceria com as gravadoras Sony BMG, Trama, Warner e EMI e que oferecerá um banco de dados de canções para serem ouvidas no PC, por streaming, com a opção de compra eletrônica. No caso, as músicas disponíveis no sonora serão vendidas no formato WMA com proteção a direitos autorais, sendo cada canção custará entre R$ 2,25 ou R$ 2,99 por download. Os usuários também deverão pagar uma mensalidade de R$ 14,90 para acessar o serviço, que é baseado na tecnologia AJAX (o aplicativo carrega diretamente na janela do browser, dispensando o download de aplicativos). "Até o final do ano, vamos expandir o acervo de músicas para mais de 600 mil canções e 140 gêneros diferentes, com qualidade de áudio equivalente ao CD", afirma Paulo Castro, diretor geral do Terra. Segundo o executivo, outra vantagem do Sonora é que o serviço permite às gravadoras veicular músicas que estão fora de catálogo ou de álbuns que nunca foram vendidos no Brasil. A única limitação é que, a exemplo do que acontece com a loja de músicas do concorrente UOL, o formato WMA protegido não roda nativamente na linha de tocadores digitais iPod, da Apple. Ferramentas O site permite a criação de playlists ilimitadas que podem ser organizadas conforme o usuário desejar: por gêneros musicais, artistas, álbuns, lançamentos, entre outros. Além disso, é possível escolher a seqüência de reprodução e controles, como adiantar, voltar ou pausar as canções e personalizar sua programação com critérios de classificação. Todas as músicas acessadas podem ser enviadas automaticamente para a pasta "Minhas Músicas", facilitando a organização das playlists do internauta. As listas favoritas poderão ser compartilhadas com amigos por e-mail ou no blog pessoal.