Terra lança novo canal de games O portal Terra remodelou o seu canal de Games, que agora reúne centenas de jogos online, para os mais diversos gostos, além de trazer conteúdos e novidades para todas as plataformas. O novo canal também contará com dois novos parceiros: o GameLib, um banco de jogos mantido com a participação dos usuários, e o ESBR, voltado para a cobertura de torneios de games. O novo Terra Games conta com cerca de 250 jogos online e a maior parte é de webgames gratuitos, que necessitam somente da instalação de alguns plug-ins no navegador, como Flash ou Java. O canal também oferece acesso a jogos massivos online, os RPGs, que são disputados por milhares de jogadores. São eles o Manager Zone (gerenciamento de times de futebol), o Pangya (golfe), o Power Football (simulador de futebol), além de Priston Tale, um RPG com 500 mil participantes no Brasil. O internauta também encontrará muitos jogos para download, desde xadrez, mahjong, sinuca, oferecidos pelo site Atrativa, até os últimos demos de games para computador que são lançados nas lojas.