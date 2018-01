Terra liga clientes a anunciantes com serviço VoIP O portal Terra anunciou o início do sistema Click to Talk, inédito no mercado brasileiro, que viabiliza a ligação entre anunciantes do portal e internautas por meio do serviço de VoIP (voz sobre IP) do portal. Similar ao modelo adotado por portais nos EUA, a ferramenta cria uma ligação de voz pela internet de forma que consumidores interessados em tirar dúvidas sobre um determinado produto falem diretamente com o serviço de atendimento das companhias. Segundo a empresa, além de prover interatividade, o serviço gera uma redução de custos em telefonia para o anunciante. Ao clicar em um anúncio com o Click to Talk, o cliente efetua uma ligação, através da Internet, para um telefone designado pelo anunciante, sem qualquer custo para o consumidor.