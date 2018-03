Terremoto abala Inglaterra e é sentido em Londres

Diversas regiões da Inglaterra e do País de Gales, incluindo parte de Londres, foram sacudidas na madrugada desta quarta-feira, 27, por um terremoto de 5,2 graus na escala Richter, o mais forte no país em quase um quarto de século. Segundo o British Geological Survey (BGS), órgão britânico que monitora os sismos geológicos, o epicentro do tremor, à 0h56 (21h56 de terça-feira em Brasília), foi na cidade de Market Rasen, no condado de Lincolnshire, a cerca de 250 quilômetros ao norte de Londres. Não houve registros de grandes danos ou de ferimentos graves. Apenas um homem idoso sofreu ferimentos em sua perna, atingida por uma chaminé que caiu de sua casa em Wombwell, no condado de South Yorkshire, ao norte do epicentro do tremor. Bev Finnegan, que vive na cidade de Market Rasen, disse: "Eu estava apavorada, para ser honesta. O barulho foi muito, muito aterrorizador.. Foi tão profundo e estrondoso". "Parecia que o teto ia cair. Havia gente saindo à rua de pijama para saber o que estava acontecendo. Foi uma experiência e tanto", afirmou. O tremor foi sentido no centro de Londres e em outras cidades britânicas ao norte da capital, como Manchester e Newcastle. Danos estruturais Uma porta-voz da polícia de Lincolnshire disse que a força recebeu dezenas de ligações de moradores da região. "Houve danos estruturais leves, como rachaduras, e um par de chaminés ficaram destruídas. Não há nada sério até agora", disse ela. Segundo a porta-voz, "a maioria das pessoas estava angustiada, então houve uma grande quantidade de ligações". De acordo com o geólogo Brian Baptie, do BGS, um terremoto dessa magnitude "ocorre mais ou menos a cada 20 anos no Reino Unido". "Podemos ter esse tipo de tremor moderado, mas eles são relativamente raros", afirmou. Um tremor secundário de 1,8 graus foi registrado pelo BGS por volta das 4h (1h de Brasília). O primeiro tremor foi o mais forte no país desde 1984, quando um abalo de 5,4 graus foi registrado no norte do País de Gales. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.