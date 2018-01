Terremoto atinge divisa do Acre com Amazonas

Um tremor de terra de magnitude 6,1 foi detectado neste sábado na região amazônica pelo sistema de monitoramento da Sociedade Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor foi registrado às 10h27 (horário de Brasília). Segundo a USGS, o epicentro do terremoto, na divisa dos Estados do Acre e do Amazonas, foi a 165 quilômetros a leste da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, e a 425 quilômetros a noroeste da cidade de Rio Branco, capital do Acre. Não há ainda informações sobre possíveis vítimas ou danos provocados pelo tremor, que ocorreu numa área pouco povoada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.