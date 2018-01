Terremoto de 6.1 graus atinge Estado mexicano de Chiapas

Um terremoto de 6.1 graus na escala Richter atingiu o Estado de Chiapas, no sul do México, na noite da última quinta-feira, 5. O tremor ocorreu por volta das 20h (22h pelo horário de Brasília) e provocou corte de energia e pânico entre os moradores. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor estava localizado a cerca de 40 quilômetros da capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Segundo a TV mexicana, prédios foram evacuados em três Estados, mas não houve feridos nem danos graves. Os serviços telefonia móvel e energia ficaram fora do ar por aproximadamente 10 minutos em Tuxtla Gutiérrez e em outras áreas próximas à fronteira com a Guatemala. No centro da capital estadual, milhares de pessoas correram para fora de casas e escritórios enquanto o chão tremia, vidros se quebravam e telhados caíam. Os serviços de emergência em Chiapas informaram que estão fazendo uma varredura da área afetada para verificar os danos causados pelo terremoto. O Estado de Chiapas, maior produtor de café do México, foi duramente atingido por enchentes e deslizamentos provocados pelo Furacão Stan em 2005. Em 1985, o México foi atingido por dois fortes terremotos, em espaço de pouco mais de um dia, que deixaram mais de 9,5 mil mortos.