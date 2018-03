Terremoto de 7,5 graus atinge Indonésia

Um terremoto de 7,5 graus na escala Richter atingiu a Indonésia na terça-feira, segundo o órgão de pesquisas geológicas americano US Geological Survey. O tremor, a uma profundidade de 35 km, teve seu epicentro na ilha de Simeulue, a 310 km da província de Aceh, na ilha de Sumatra, atingida em 2004 por um tsunami que matou 130 mil pessoas. Moradores na capital Banda Aceh disseram que o fenômeno, que teve início às 15:08 locais (6:08 em Brasília), durou cerca de um minuto e parou quando muitas pessoas ainda estavam deixando suas casas. Autoridades indonésias informaram que não há registros de vítimas ou prejuízos, mas as linhas telefônicas entraram em colapso. A Indonésia está situada em uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de 9,0 graus com epicentro próximo a Simeulue gerou o tsunami asiático que se espalhou por milhares de quilômetros ao longo do Oceano Índico. Três meses depois, um terremoto de 8,7 graus deixou mil mortos em Simeulue e na vizinha ilha de Nias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.