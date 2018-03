Terremoto de magnitude 6,4 sacode costa da Grécia

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto ocorreu 77 km ao sudeste de Alexandrópolis, entre as ilhas de Lemnos e Samothrace, a uma profundidade de 10 km.

A polícia grega afirmou que o terremoto teve pouco impacto em lojas e casas nas duas ilhas. O centro revisou para baixo uma magnitude calculada em 7,2 inicialmente. A Grécia, localizada no sudeste da Europa, é periodicamente atingida por terremotos. A maioria não causa estragos, mas em 1999 um tremor de magnitude 5,9 matou 143 pessoas. "Ele durou bastante e foi bem intenso. Ainda não temos uma análise completa dos danos", afirmou o prefeito de Lemnos, Antonis Chatzidiamantis, à Mega TV.

Ele disse que uma mulher — segundo um policial uma turista britânica — ficou levemente ferida no aeroporto da ilha de Angean, quando parte do teto desabou. "Foi muito forte. Armários, óculos, xícaras de café, tudo foi quebrado", afirmou um morador de Lemnos. O Instituto Geodinâmico de Atenas avaliou a magnitude do tremor em 6,3.

Em regiões no oeste da Turquia, moradores em pânico correram para as ruas quando o tremor sacudiu edifícios, informou a imprensa local. O terremoto também foi sentido na cidade mais populosa da Turquia, Istambul, e em Izmir, de acordo com testemunhas da Reuters, mas não houve relatos imediatos de danos. Terremotos são frequentes na Turquia, que está no meio de falhas geológicas. Em outubro de 2011, mais de 600 pessoas morreram na província de Van devido a um tremor de magnitude 7,2.

(Reportagem de Karolina Tagaris e Renee Maltezou em Atenas e de Asli Kandemir e Nick Tattersall em Istambul)