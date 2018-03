Terremoto em Ruanda mata 21 pessoas e fere 200

Pelo menos 21 pessoas foram mortas e 200 gravemente feridas após um tremor de 5 graus de magnitude atingir o sul de Ruanda neste domingo, 3, afirmaram a polícia local e o Serviço Geológico norte-americano. "Vinte e uma mortes foram confirmadas até agora pelo terremoto. Duzentas pessoas sofreram ferimentos graves", disse a vice-chefe da polícia, Mary Gahonzire, à Reuters. "O resgate está em andamento, mas o número de mortes pode subir, já que muitas pessoas estão presas", acrescentou. Terremotos são comuns no oeste do Grande Vale do Rift - a linha de uma falha sismicamente ativa percorre Ruanda, o oeste de Uganda, o leste da República Democrática do Congo e a Tanzânia.